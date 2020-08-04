В Україні за добу - 1061 новий випадок COVID-19

Станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 74 219 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 1061 новий.

Зафіксовано 26 нових летальних випадків. Одужало 737 людей.

Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 764 летальних випадків, людей одужало.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області — 146, Івано-Франківській області — 127, Харківській області — 143, м. Київ - 108