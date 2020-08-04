Заступник мера Одеси запевняє, що не хворий на COVID-19
Про це передає Укрінформ із посиланням на Facebook чиновника.
"У зв’язку з величезною кількістю дзвінків і питань, що надходять до мене та від одеситів, і від наших міжнародних партнерів, хочу заявити: інформація, яка тиражується в ЗМІ про те, що у мене підтверджений діагноз "коронавірус" є помилковою", — заявив Вугельман.
Він зазначив, що контактував із людиною, у якої діагностували COVID-19, але тести показали негативний результат.
"Повторю ще раз: я контактував з особою, в якої цей діагноз був підтверджений, у зв’язку з чим зараз перебуваю на самоізоляції. Мій експрес-тест дав негативний результат. ПЛР-тест, який здавав минулого тижня-негативний, завтра вранці здаю повторний", — зазначив заступник мера Одеси.
Раніше про те, що коронавірус підтвердили у заступників мера Одеси Геннадія Труханова Дмитра Жемана та Павла Вугельмана, повідомило видання "Думская".
Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 серпня в Україні лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.
Фото: omr.gov.ua