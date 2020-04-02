У співробітника Одеської мерії діагностували СOVID-19, контактні особи - на карантині

У співробітника департаменту звернень громадян Одеської міськради діагностована коронавірусна інфекція COVID-19.

Про це повідомив заступник голови міськради Павло Вугельман у Facebook.

"Сьогодні (1 квітня - ред.) у одного із співробітників (міськради - ред.) підтверджено діагноз коронавірусу COVID-19. Всі контактні особи встановлені і відправлені на карантин", - зазначив Вугельман.

За його словами, в умовах карантину більшість співробітників міськради, які займаються забезпеченням життєдіяльності міста, перебували на своїх робочих місцях, дотримуючись всіх медичних рекомендацій.

Вугельман зазначив, що ухвалено рішення перевести багатьох співробітників на віддалену роботу.

"Не зважаючи на технічні складності, це не вплине на працездатність міської влади, і спільними зусиллями, разом з усіма одеситами, ми зможемо зупинити і перемогти коронавірус", - підкреслив Вугельман.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 14 випадків захворювань COVID-19. Ще 98 людей очікує на результат ПЛР-тестування.

Станом на 22:00 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки COVID-19, 20 хворих померли, 13 одужали.

У світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.