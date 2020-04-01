На Одещині підтвердили 14 випадків коронавірусу

Станом на 1 квітня лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19. Ще 98 осіб очікують результатів ПЛР-тестування.

Такі дані оприлюднив 1 квітня на брифінгу голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Представники ОДА та НСЗУ пересвідчились, що проблеми в обласному медичному центрі дійсно є, оскільки недавно звільнилась частина персоналу. Передусім ті працівники, що за віком опинились у групі ризику. Але медустанова готується до прийому хворих. І найближчим часом отримає додаткове постачання і фінансування", - сказав він.

Водночас він заявив, що інформація про наявність у медустанові лише п'яти із десяти заявлених головлікарем апаратів штучної вентиляції легень не підтвердилася.

"Їх там все-таки не п'ять чи шість, а дванадцять. Частину передали недавно представники бізнесу. А ми готуємо пакет індивідуального захисту медиків, який буде направлено усім лікарням області», - зауважив Куций.

За його словами, у межах другої хвилі медичної реформи цей медичний центр отримає, як інші лікарні, додаткове фінансування.

Очільник ОДА нагадав, що минулої п'ятниці за бюджетні кошти здійснено замовлення на закупівлю медичних препаратів на суму близько 10 мільйонів гривень. Після доставки з Києва їх теж розподілять по лікарнях.

Заступник голови ОДА Віталій Свічинський додав, що в Одесі існує певний “резерв” анестезіологів та реаніматологів, які найближчими днями будуть направлені до лікарень, в тому числі буде закрито вакансії в обласному медичному центрі.

Як повідомляв Укрінформ, спеціальна комісія ОДА та НСЗУ в середу була направлена перевірити факти, викладені у відеозверненні трьох анестезіологів Одеського клінічного медичного центру, які заявили, що інформація про готовність їхньої лікарні до прийому інфікованих коронавірусом не відповідає дійсності.

Зокрема, наводились факти звільнення групи медпрацівників і наявності у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії всього п'яти апаратів ШВЛ, а не десяти, як було раніше повідомлено обласним штабом Одеса vs Covid. Також автори відеозвернення скаржились на гостру нестачу витратних матеріалів: катетерів, шприців, ліків, інтубаційних масок зі змінними фільтрами.