В Одесі після відеозвернення лікарів перевірять готовність "опорного" медзакладу

Спеціальна комісія перевірить факти, викладені у відеозверненні трьох анестезіологів Одеського клінічного медичного центру, які заявили, що інформація про готовність їхньої лікарні до прийому інфікованих коронавірусом не відповідає дійсності.

Про це повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook.

"Стосовно ситуації із забезпеченням Одеського обласного клінічного медичного центру. Одеська ОДА спільно з Національною службою здоров’я України перевіряє відповідність поданих документів лікарні щодо забезпечення медичними кадрами та апаратами ШВЛ. Ми разом із НСЗУ та громадськими діячами з’ясовуємо реальний стан речей. Деталі розслідування будуть оприлюднені протягом доби", - зазначив Куций.

Він підкреслив, що за даними, які щодня подаються керівництвом медзакладу до Одеської ОДА, станом на 31 березня в лікарні працюють більше 100 співробітників і в наявності мають бути засоби індивідуального захисту. Зокрема, 60 захисних костюмів, 12 тисяч респіраторів, 1 тисяча хірургічних масок, 1 тисяча 750 захисних рукавиць і 150 багаторазових захисних окулярів.

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Натомість у відеозверненні до керівництва держави трьох лікарів-анестезіологів Одеського обласного клінічного медичного центру фігурують зовсім інші цифри щодо кадрів та оснащення.

«У відділенні працює шість лікарів анестезіологів. Ставок - 12, але працюють шість. Що стосується медсестер, то тільки чотири з них поки не звільнилися, інші за віком були в зоні ризику і написали заяви про звільнення з посад, оскільки їм більше 60 років. Зараз у відділенні всього дві санітарки», - зазначили лікарі.

Крім того, за їх словами, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії в робочому стані наявні не 10 апаратів штучної вентиляції легень, як повідомлено обласним штабом Одеса vs Covid. Насправді у відділенні всього п'ять апаратів ШВЛ, причому до середини березня їх було лише три - два апарати надали наприкінці березня підприємці-благодійники.

«Потрібні також витратні матеріали: катетери, шприци, ліки, інтубаційні маски зі змінними фільтрами. Та ще й просто немає рук, щоб комусь допомогти. І найголовніше - наша лікарня взагалі не може приймати інфекційних хворих, як це заявлено», - резюмували лікарі-анестезіологи, "опорного" медичного центру, додавши, що намагалися обговорити виниклі проблеми з головлікарем Вадимом Шухтіним, але безрезультатно.

Як повідомляв Укрінформ, Одеський обласний клінічний медичний центр визначений штабом Одеса vs Covid як медустанова, яка буде приймати інфікованих на першому етапі розгортання госпітальної бази.