Волонтерка каже, що в інфекційну лікарню купили меблі замість кисневої станції

Замість спорудження кисневої станції для міської інфекційної лікарні були замовлені ​​дорогі меблі для цього медзакладу.

Про це повідомила керівник благодійного фонду «Корпорація монстрів» і координатор антикризового штабу боротьби з коронавірусом в Одеській області Катерина Ножевнікова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, тепер закупівлею обладнання для забезпечення киснем 40 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) змушені займатися підприємці.

"Від цього факту просто хочеться під землю провалитися. Замовили вони, а соромно нам. Меблі чомусь можна замовити, а кисневу станцію не можна", - піддала критиці Ножевнікова місцеву владу.

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Звертаючись до керівництва Одеської ОДА, Ножевнікова, зокрема, зазначила: "Максим Куций, на жаль, частина вашої команди саботує процес і робить все, щоб дискредитувати дії влади в цілому".

Як повідомляв Укрінформ, дійсно підприємці придбали днями для комунального підприємства "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міськради комплект обладнання, яке забезпечуватиме киснем 40 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Зокрема, за рахунок коштів, зібраних представниками соціально відповідального бізнесу, закуплені і доставлені в міську інфекційну лікарню кріоциліндр (газифікатор) скрапленого кисню, 40 панелей розподілу і 40 штекерів для підключення дихальної апаратури. Це дозволить забезпечити централізоване підключення апаратів ШВЛ до джерела кисню.

У той же час в Одеській інфекційній лікарні купували нові меблі. За березень в системі ProZorro було зареєстровано 33 процедури на загальну суму понад 6 млн грн. Документи на купівлю "Українській правді" надала юрист і заступник виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан. У договорі лікарні з ТОВ "Окрус" ідеться про п'ять одиниць медичного призначення вартістю близько 880 тис. грн (ліжко, кушетка, ширма, стіл, шафа). Крім того, фігурують такі товари, як гардероби, дивани, крісла, кухонні гарнітури і навіть таблички на двері керівництва. Деякі ціни викликають здивування. Наприклад, обідні стільці коштують 3 250 грн одиниця, а стільці конференційні - 4 950 грн.

Кореспондентові Укрінформу не вдалося отримати коментар з приводу замовлених для лікарні меблів на 6 млн грн у головлікаря базової інфекційної лікарні Світлани Лаврюкової (службовий телефон постійно зайнятий, а мобільний поза межами досяжності).

Натомість прессекретар міськради Наталія Мальцева пояснила, чим керувалися у міському відділі охорони здоров'я та мерії при розміщенні замовлення меблів на суму близько 6 млн грн для міськлікарні через систему ProZorro: "В інфекційній лікарні зараз готують до відкриття нове дитяче відділення, побудоване на базі старого невикористаного харчоблоку. Тут обладнані напівбокси - маломісткі ізольовані палати з виходами в загальний коридор. Такі палати дозволяють забезпечити ізоляцію пацієнтів з інфекційними захворюваннями", - зазначила Мальцева.

За її словами, напівбокси передбачені як для перебування дітей підліткового віку, так і маленьких дітей з мамами. Спроектовані і обладнані вони таким чином, щоб у разі необхідності можна було виконувати всі реанімаційні дії і ефективно надати допомогу на місці. Для цього напівбоксовані палати будуть обладнані спеціальними меблями, виготовленими на індивідуальне замовлення.

"Закупівлі меблів для нового відділення лікарні, яке розраховане на 35 пацієнтів з різними вірусними інфекціями, були сплановані задовго до зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 і запровадження карантину. Однак, з огляду на поточну епідситуацію, актуальним є розгортання додаткових ліжко-місць. У разі необхідності відділення буде розширено і зможе прийняти більшу кількість пацієнтів. У зв'язку з цим закуплено 40 підліткових і 10 дитячих ліжок", - підсумувала Мальцева.

Як повідомлялося, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 ​​лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.