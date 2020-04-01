В Одесі тестують на коронавірус 140 хворих із пневмонією

У стаціонарах медичних установ Одеси лікуються 140 хворих із симптомами пневмонії, лікарі відібрали і передали біоматеріали для тестування на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив заступник голови Одеської облдержадміністрації Віталій Свічинський у Facebook.

"Станом на 31 березня в Одесі зареєстровано 140 хворих із симптомами пневмонії. Виконуючи наказ МОЗ №722, лікарі відібрали проби у цих пацієнтів і передали фахівцям для тестування на COVID-19, щоб виключити інфікування коронавірусом", - зазначив Свічинський.

За його словами, протягом 31 березня до Одеської інфекційної лікарні звернулись 19 жителів, які мають підозри на захворювання COVID-19. Їх теж тестують на інфікування коронавірусом. Усього в лікарні з такими підозрами наразі перебувають 46 пацієнтів.

Крім того, у боксованому відділенні медустанови лікуються 7 пацієнтів, інфікованих COVID-19.

Свічинський додав, що лікарні сформували 33 бригади медиків першої ланки, які виїжджають за викликами сімейних лікарів до тих одеситів, які потребують тестування COVID-19. Також організовано прийом жителів у наметах, розгорнутих на базі семи "опорних" лікарень.

Цього тижня до Одеси надійшли засоби індивідуального захисту, які передано до лікарень, зокрема, для оснащення бригад медиків першої ланки. Уже централізовано отримано з Києва 1 тисячу 860 костюмів біозахисту, 7 тисяч 200 медичних респіраторів і близько 7 тисяч медичних масок, в тому числі підвищеного захисту.