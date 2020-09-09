На Житомирщині закрили на карантин дев’ять шкіл та 27 класів

На Житомирщині через виявлені випадки COVID-19 на карантині перебувають 9 шкіл та 27 класів у різних навчальних закладах.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла головний спеціаліст відділу загальної середньої, дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА Наталія Шевчук.

«В області станом на 9 вересня закрито 9 закладів загальної середньої освіти та 27 класів по окремих школах. На карантині перебувають 2,5 тис. дітей. Для них організована дистанційна форма навчання. Терміни перебування на карантині різні, але переважно 14 днів», - зазначила Шевчук.

Серед хворих є 33 працівники закладів освіти та 10 учнів. Щодо персоналу шкіл, то дехто захворів ще до 1 вересня і не контактував із дітьми.

Шевчук додала, що на карантин закрили школи у Житомирі, Семенівській ОТГ, Хорошівській ОТГ, Любарській ОТГ, Лугинській ОТГ, Миропільській ОТГ та Ушомирській ОТГ.

На Житомирщині лабораторно підтвердили 3880 випадків COVID-19, 2 239 людей вже одужали, 79 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 вересня в Україні зафіксували 143 030 випадків зараження коронавірусом, з яких 2 551 за минулу добу. З початку пандемії одужали 64 703 особи, 2 979 померли.