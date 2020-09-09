У Миколаєві на карантин закрили п'ять груп у дитсадках та 21 клас у школах

У Миколаєві через коронавірус на карантин закрито 5 груп у дитсадках та 21 клас у школах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Управління освіти Миколаївської міської ради.

«За інформацією керівників закладів освіти, станом на 8 вересня у Миколаєві через коронавірус на карантин закрито 5 груп закладів дошкільної освіти (ЗДО) та 21 клас закладів загальної середньої освіти», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме у цих школах у 27 осіб підтверджено діагноз COVID-19, зокрема у 15 дітей.

Всього станом на 9 вересня на Миколаївщині зареєстровано 1783 підтверджених випадків COVID-19 з 989 у Миколаєві.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.