Київщина може посилити карантин - надто швидко зростають COVID-показники

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що на сьогодні є передумови для подальшого посилення карантину в області через ріст показників захворюваності та смертності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні голови Київщини, повідомляє пресслужба КОДА.

"Ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19", - зазначив Володін.

У КОДА зауважили, що частина області вже в «помаранчевій» зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в «жовтій». Тож є серйозні передумови для подальших обмежень.

Володін закликав приділити велику увагу дезінфекції громадського транспорту, збільшенню одиниць транспорту на маршрутах, розробці та запуску нових або альтернативних маршрутів.

Як повідомлялося, у Київській області встановлено антирекорд зі смертності від коронавірусу, за добу померло 6 осіб.

Лікарні «другої хвилі» Київщини готуються до прийому хворих на коронавірус.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.