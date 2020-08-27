На Київщині за добу померли шестеро хворих на COVID-19 - найбільше за час пандемії

У Київській області встановлено антирекорд зі смертності від коронавірусу, за добу померли 6 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Останнім часом щоденна кількість людей, котрі захворіли, перевищує показник у 90 осіб, що в 2,5 рази більше, ніж ми мали у березні-квітні. За останню добу маємо новий антирекорд - від коронавірусу померли аж 6 жителів Київщини. У тому числі 53-річний чоловік з Білої Церкви, 64-річна білоцерківчанка, 71-річна жителька села Циблі Переяслав-Хмельницького району, 54-річна жінка з Баришівки та 84-річна з села Загальці Бородянського району", - сказав Володін.

Він зауважив, що частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в "жовтій".

"Нових випадків - 94, захворіли 5304 особи, одужали 3505 людей, померла 91 людина”, — сказав Володін.

Як повідомлялося, лікарні «другої хвилі» Київщини готуються до прийому хворих на коронавірус.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.