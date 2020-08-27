У Києві за добу - 220 випадків COVID-19, четверо хворих померли

У Києві вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 220.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві знову збільшується. За минулу добу вірус виявили в 220 людей. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 178 киян. На сьогодні в столиці вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Він зазначив, що захворіли: 109 жінок віком від 18 до 84 років, 101 чоловік віком від 18 до 87 рокiв, 5 дівчаток від 1 до 14 років та 5 хлопчиків від 6 років до 15. Захворіли, зокрема, і 10 медиків.

Одужали за добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 3975 жителів Києва.

Кличко додав, що вперше у Києві така велика кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому – 35, Деснянському – 30 та в Подільському – 27 випадків районах.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.