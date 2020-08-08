Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

В Україні станом на 8 серпня вісім областей та місто Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Поки що не готові до пом’якшення карантину місто Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.

Щодо АР Крим та Севастополя дані відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу – 1489.