Порушення карантину виявили ще у 28 нічних клубах Києва

Мобільні групи столичної поліції упродовж останніх двох діб перевірили 531 заклад господарської діяльності з надання різних послуг та склали 97 адміністративних протоколів за порушення умов карантину.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

«Упродовж останніх вихідних поліцейські у складі мобільних груп перевірили 531 заклад господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування та торгівлі. За результатами перевірки у 97 установах виявили порушення карантинних обмежень, серед яких 28 нічних клубів, дискотек тощо», - йдеться у повідомленні.

За не виконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП на посадових осіб закладів складено адмінпротоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 тис. до 170 тисяч гривень.

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У поліції нагадали, що відповідно до постанови уряду від 8 липня 2020 року, робота після 23:00 і до 7:00 розважальних закладів, а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього, закладів культури, крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень навинос, - заборонена.

Фото: Поліція Києва