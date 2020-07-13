Через порушення карантину у Києві закрили ще три розважальні заклади

У Києві за вихідні закрили ще три розважальні заклади через недотримання правил карантину.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цими вихідними в столиці закрили ще три розважальні заклади. А минулого тижня, як я вже говорив, у Києві закрили 4 нічні клуби", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами регламентів роботи. Минулого тижня представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили більше тисячі ресторанів і кафе, магазинів та ринків Києва і склали 446 протоколів про порушення.

Як повідомлялося, в Україні станом на 13 липня лабораторно підтвердили 54 133 випадки COVID-19, із них за добу 612.