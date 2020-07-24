В Україні підтвердили 62 823 випадки COVID-19, за добу - 972

Станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу - 972.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За добу зафіксовано 20 нових летальних випадів, загалом від коронавірусної хвороби померла 1571 особа.

Одужали загалом 34 886 осіб, за добу - 886.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області (126), м. Києві (118), Рівненській (96) та Івано-Франківській (87) областях.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу було зафіксовано 856 нових випадків коронавірусної хвороби.

У світі станом на ранок 24 липня зафіксували 15 654 649 випадків коронавірусу, 9 535 641 особа одужала та 636 479 померли.