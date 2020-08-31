Причиною спалахів коронавірусу є масові заходи - Ляшко

Причиною масових спалахів COVID-19 в Україні є масові заходи, не пов'язані з виробничими процесами.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Суспільного мовлення "UA: Перший".

"Причиною масових спалахів стають масові заходи. Зокрема святкування днів народження, весілля, або свят, коли з'їжджаються в певне село люди з навколишніх сіл або міст. І відбуваються великі контакти. І після цього виявляється хтось інфікований - і пішов такий ланцюжок передачі інфекції", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз головне завдання - запобігти поширенню коронавірусу саме там, де є великі скупчення людей, і де це не пов'язано з виробничими процесами.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна їх кількість сягнула 121 215.