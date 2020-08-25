У Житомирі учні 1-5 класів навчатимуться у звичайному режимі, інші – у змішаному

У Житомирській міські ОТГ затвердили регламент роботи шкіл в умовах адаптивного карантину, згідно з яким учні 1-5-х класів навчатимуться у звичайному режимі, а інші – за змішаною та дистанційною технологіями.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську міську раду.

«Регламентом передбачено, що 1-5 класи навчатимуться у звичайному режимі, 6-11 класи – за технологіями змішаного та дистанційного навчання. У деяких закладах змішана система навчання передбачатиме відвідування школи тиждень через тиждень (відповідно, і дистанційне – через тиждень), а деякі обрали графік школа/дистанційне – день через день. Також у змішаній системі навчання можливий різний графік: хтось приходитиме до школи о 8:00, а хтось – на 12:00. Це залежатиме від наповненості класів, площі класів і шкіл», - зауважила заступник директора департаменту освіти міськради Світлана Ковтуненко.

Зокрема, школа №15 працюватиме у звичайному режимі для всіх учнів, адже має два приміщення і може забезпечити навчальний процес з дотриманням усіх норм.

Зазначається, що з бюджету Житомира спрямували понад 4,6 млн грн на придбання для шкіл засобів індивідуального захисту, термометрів та дезінфекторів.

Крім того, студенти професійно-технічних закладів міста пошиють для шкіл 13,5 тис. тканинних масок.

На Житомирщині підтверджено 2923 випадки COVID-19, 1753 людини одужали, 60 померли.

В Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658. Загалом в Україні зареєстровано 2 318 смертей від COVID-19. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють – 53 227.