Мер Краматорська розповів, чому у місті досі не закрили ринки — осередки COVID-19

У Краматорську поки не закриватимуть міські ринки навіть попри те, що їх визнали осередками захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомив Краматорський міський голова Андрій Панков.

"Останнім часом у нашому місті збільшилась кількість хворих на коронавірус. Одним з осередків цього інфекційного захворювання став краматорський ринок... Розуміючи важливість збереження робочих місць та для сприяння нормальній роботі підприємців Краматорська, членами міського штабу ухвалено рішення не закривати ринки", - написав очільник міста.

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Він зазначив, що наразі фахівцями та співробітниками торгового об'єкта проведені необхідні протиепідемічні заходи, ситуація знаходиться під постійним контролем.

Панков звернувся до працівників і до відвідувачів торгових об’єктів з проханням дотримуватися карантинних вимог та обов’язково носити маски.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстрували 898 випадків коронавірусної хвороби, з них 12 летальних, 676 людей одужали.