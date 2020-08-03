Спорудження спорткомплексу у Краматорську обіцяють завершити до 1 жовтня

У Краматорську на Донеччині спорудження спортивно-оздоровчого комплексу в межах програми «Велике будівництво» завершать до 1 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

«Спорудження спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Парковій у місті Краматорськ, який входить до програми «Велике будівництво», триває згідно з затвердженим графіком… Представники підрядника – ТОВ «УБК №1» – запевнили керівництво області та міста, що роботи…мають завершитися до 1 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3 серпня з ходом реалізації проєкту ознайомилися заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, Краматорський міський голова Андрій Панков і начальник управління фізичної культури та спорту ОДА Володимир Мицик.

Так, вже завершено укладення середньої фракції щебеню під основу футбольного поля зі штучним покриттям розмірами 105x68 м та розпочато облаштування третього шару з гранвідсіву. Найближчим часом візьмуться за зведення конструкцій адміністративної споруди з роздягальнями, господарчої будівлі та трибуни на 480 глядацьких місць.

Майбутній спортивно-оздоровчий комплекс матиме умови для різних видів рухової активності. Тому нині завершено будівництво майданчика для пляжного волейболу 24х14 м, встановлено закладні під спортмайданчик для занять воркаутом, проходять роботи з влаштування щебеневої основи під бігові доріжки, що розташовуватимуться по колу футбольного поля.

Окрім цього, підготовлено земельну ділянку під будівництво тенісного корту 40х20 м, встановлено опори під зовнішнє освітлення, зроблено підпірну стінку.

Також передбачається, що стадіон буде доступний без обмежень для всіх жителів міста, матиме пандус для маломобільних груп населення, асфальтний під’їзний шлях та автомобільну стоянку.

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В ОДА нагадали, що програмою «Велике будівництво» передбачається розбудова 5 стадіонів на території Донеччини: у Волновасі, Краматорську, Селидовому та Слов’янську. 14 травня в межах програми Президента України було відкрито перший у країні спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям у краматорському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького».

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua