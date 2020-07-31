У Волновасі за 27 мільйонів споруджують сучасний стадіон

У межах програми «Велике будівництво» у місті Волноваха на Донеччині за понад 27,3 млн грн будують сучасний стадіон. Роботи планують завершити до 1 жовтня 2020 року.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Донецької обласної держадміністрації.

«В ході спорудження стадіону у Волновасі завершено облаштування основи під футбольне поле та бігові доріжки... На 2020 рік задля реалізації проєкту передбачено кошти в сумі 27303,548 тис. грн, у тому числі 21903,548 тис. грн – з обласного бюджету, 5400 тис. грн – з районного бюджету», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робочу нараду з усіма причетними до будівництва провели заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик.

Під час обговорення, до якого долучилися народний депутат України Дмитро Лубінець, керівництво Волноваської райдержадміністрації, районної ради, Волноваської ВЦА та представники підрядника – ТОВ «ТБК СХІД», було наголошено на неухильному слідуванні графіку виконання робіт, які мають бути завершені до 1 жовтня 2020 року.

Вже завершено влаштування бетонної основи під бігові доріжки, а також укладено та утрамбовано третій шар основи з гранвідсіву під укладання штучного покриття футбольного поля розмірами 90х60 метрів. Безпосередньо облаштування сучасного поліуретанового покриття для бігових доріжок планується з 12 серпня, штучного газону для поля – з 25 серпня.

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Окрім цього, на об'єкті споруджено основу під установку трибун для глядачів на 264 місця, а в будівлі, де розташовуватимуться душові та роздягальні, виконано розведення внутрішніх комунікацій, завершується утеплення фасаду. Триває зведення підпірної стіни навколо футбольного поля. Також на спортивному об’єкті передбачені зовнішнє освітлення та парковка.

Замовником робіт є комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

В ОДА нагадали, що програмою «Велике будівництво» передбачається розбудова 5 стадіонів на території Донеччини: у Волновасі, Краматорську, Селидовому та Слов’янську. 14 травня в рамках програми Президента України було відкрито перший у країні спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям у краматорському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького».

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua