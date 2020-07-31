У Селидові на Донеччині до 1 жовтня обіцяють побудувати стадіон

У межах програми «Велике будівництво» у місті Селидове на Донеччині до 1 жовтня побудують стадіон «Шахтар», його будівельна готовність зараз складає майже 40%.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Донецької обласної держадміністрації.

«Восени Селидове отримає оновлений стадіон «Шахтар». Будівельна готовність стадіону «Шахтар» дитячо-юнацької спортивної школи міста Селидове, реконструкція якого триває у рамках програми «Велике будівництво», складає майже 40%», - йдеться у повідомленні.

Про це представники підрядника повідомили заступнику голови Донецької облдержадміністрації Вадиму Філашкіну і начальнику управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимиру Мицику під час ознайомлення з ходом реконструкції.

Представники підрядника, яким виступає ТОВ «Альянсбуд», у діалозі з керівництвом області підтвердили, що всі роботи мають завершитися до 1 жовтня 2020 року.

На території стадіону «Шахтар» вже завершено облаштування комунікацій. На місці трибун, які фізично та морально застаріли, продовжується встановлення ступеневої металоконструкції, що дозволить розмістити 1493 нових глядацьких місця. Навколо сучасного футбольного поля зі штучним покриттям 105x68 м триває облаштування щебеневої основи під бігові доріжки з поліуретановим покриттям.

У ході ремонту адміністративного корпусу, який матиме душові, роздягальні та робочі кабінети, завершено перекриття даху металочерепицею, установлено пластикові вікна, відбувається обшивка стін приміщень гіпсокартоном. Також на території стадіону продовжуються спорудження двох вуличних туалетів із цегли, встановлення огорожі, облаштування під’їзних шляхів до об’єкта.

Окрім цього, проєктом передбачено встановлення зовнішнього освітлення та електронного табло, облаштування майданчика з тренажерним обладнанням, благоустрій. Замовником робіт, які фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, обласного та міського бюджетів, є відділ сім'ї, молоді та спорту Селидівської міськради.

Спостерігати за оновленням стадіону «Шахтар» у режимі реального часу можна завдяки вебкамері за посиланням https://youtu.be/_-t3SsTMHOA.

Програмою «Велике будівництво» передбачається розбудова 5 стадіонів на території Донеччини: у Волновасі, Краматорську, Селидовому та Слов’янську.

Початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Починаючи з 1 березня 2020 року на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото:dn.gov.ua