На Житомирщині завершили роботи на 21 об’єкті

На Житомирщині у межах програми «Велике будівництво» завершені роботи на 21 об’єкті зі 107.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«На сьогодні роботи завершено на 21 об’єкті, які були розпочаті у 2019 році, та масово стартували роботи на нових об’єктах дорожнього будівництва», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Житомирщині завершується будівництво мосту на кордоні з Білоруссю

Загалом у межах «Великого будівництва» в області передбачено виконання робіт на 107 об’єктах, серед яких 11 шкіл, 6 садочків, 6 спортивних об’єктів, 7 приймальних відділень, 24 амбулаторії, 53 об’єкти дорожнього господарства.

На фінансування цих об’єктів передбачено 1 млрд 631 млн грн. 87% цієї суми надає держава, а решту співфінансують місцеві бюджети.

Фото з відкритих джерел