На Житомирщині у рамках програми «Велике будівництво» заасфальтували міст через річку Желонь поблизу білоруського кордону, будівництво якого планують завершити найближчим часом.

Про це у Facebook інформує Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

«Уже отримав дорожнє покриття основний проїзд штучної споруди, який відокремлюється від тротуарів бортовим каменем. Днями буде заасфальтовано під’їзди до мосту», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині завершується будівництво мосту на кордоні з Білоруссю

Зазначається, що будівництво мосту через річку Желонь поблизу Республіки Білорусь, кілометр 3+824 шляху загального користування державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, добігає завершення.

Будівництво переправи розпочалося минулого року і фінансується з державного бюджету. Генпідрядник об’єкту – ПАТ «МСУ-3».