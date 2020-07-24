«Велике будівництво» є важливим інструментом регіонального розвитку - Чернишов
Про це заявив під час робочої поїздки на Тернопільщину міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
«Велике будівництво» є важливим інструментом регіонального розвитку. Новенька опорна школа, сучасний ЦНАП, добудований дитсадок, відремонтовані дороги – саме такі речі підвищують рівень комфортного життя українців у громадах. Саме такі речі впливають на розвиток регіонів, а отже, України», – зазначив міністр під час інспектування ходу виконання цієї програми на Тернопільщині.
За словами Чернишова, саме будівництво є рушійною силою економіки. Опекономв
осередковано воно також забезпечує додаткові робочі місця в інших галузях – це виробництво будівельних матеріалів, логістика, транспорт, інші послуги та сервіси.
Під час поїздки Чернишов, зокрема, разом з головою обласної державної адміністрації Володимиром Трушем проінспектували капітальний ремонт навчально-виховного комплексу у селі Лозова.
Зараз підрядна організація виконує комплекс робіт з утеплення фасаду. Також у планах - утеплення цоколя, заміна вікон, дверей, влаштування дашків над входами. Загальна вартість робіт становить понад 7 млн грн, з них частка з бюджету громади – 2,9 млн грн.
«Цього року буде оновлено заклади, які роками потребували капітального ремонту. У цій школі навчається 180 учнів. Тому нам дуже важливо, щоб тут були створені максимально комфортні умови для навчання. Ми сподіваємося, що підрядна організація вчасно виконає всі роботи, і 1 вересня школярі прийдуть в оновлену школу», - зазначив Труш.
Як повідомлялось, національний проєкт «Велике будівництво» - спільна ініціатива Президента та уряду. Його мета - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. У планах - протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також заплановано збудувати 4000 км доріг.
Проєкт втілюють за бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти з місцевих бюджетів.