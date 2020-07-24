«Велике будівництво» є важливим інструментом регіонального розвитку - Чернишов

Президентський проєкт «Велике будівництво» є важливим інструментом регіонального розвитку.

Про це заявив під час робочої поїздки на Тернопільщину міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Велике будівництво» є важливим інструментом регіонального розвитку. Новенька опорна школа, сучасний ЦНАП, добудований дитсадок, відремонтовані дороги – саме такі речі підвищують рівень комфортного життя українців у громадах. Саме такі речі впливають на розвиток регіонів, а отже, України», – зазначив міністр під час інспектування ходу виконання цієї програми на Тернопільщині.

За словами Чернишова, саме будівництво є рушійною силою економіки. Опекономв

осередковано воно також забезпечує додаткові робочі місця в інших галузях – це виробництво будівельних матеріалів, логістика, транспорт, інші послуги та сервіси.

Під час поїздки Чернишов, зокрема, разом з головою обласної державної адміністрації Володимиром Трушем проінспектували капітальний ремонт навчально-виховного комплексу у селі Лозова.

Зараз підрядна організація виконує комплекс робіт з утеплення фасаду. Також у планах - утеплення цоколя, заміна вікон, дверей, влаштування дашків над входами. Загальна вартість робіт становить понад 7 млн грн, з них частка з бюджету громади – 2,9 млн грн.

«Цього року буде оновлено заклади, які роками потребували капітального ремонту. У цій школі навчається 180 учнів. Тому нам дуже важливо, щоб тут були створені максимально комфортні умови для навчання. Ми сподіваємося, що підрядна організація вчасно виконає всі роботи, і 1 вересня школярі прийдуть в оновлену школу», - зазначив Труш.

Як повідомлялось, національний проєкт «Велике будівництво» - спільна ініціатива Президента та уряду. Його мета - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. У планах - протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також заплановано збудувати 4000 км доріг.

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Проєкт втілюють за бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти з місцевих бюджетів.