У Полтаві відкрили першу чергу дороги, збудованої з нуля “в чистому полі"

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко взяв участь у відкритті першої черги автомобільного обходу міста Полтави на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, який зводять у межах програми “Велике будівництво”.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

“Обхід має на меті створення сучасного європейського маршруту від Києва до Харкова. Сьогодні відкрито першу чергу – це 5,5 км хайвею, кільцева транспортна розв’язка та дворівнева транспортна розв’язка європейського типу”, - ідеться в повідомленні.

На автошляху в обхід Полтави відкрили перші 5,5 км/ Фото: Офіс Президента

Тимошенко зазначив, що ця частина дороги була збудована дуже швидко з нуля фактично “в чистому полі”, але при цьому має високу якість.

Фото Полтавської ОДА

За даними ОП, новозбудований автошлях сполучатиме дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-22 Полтава – Олександрія й допоможе розвантажити обласний центр від транзитного транспорту, який рухається в бік Кременчука.

Фото Полтавської ОДА

За словами Тимошенка, ця ділянка – один зі значних об'єктів президентської програми “Велике будівництво”, хоча сам відрізок дороги порівняно маленький.

“Тут було багато різних важких робіт, будівництво естакади тощо. Ще у 2019 році тут було просто поле й пісок. Зараз це вже обхід міста Полтави, який дозволить розвантажити місто”, – пояснив він.

Фото Полтавської ОДА

Заступник керівника ОП повідомив, що паралельно триває проєктування другої черги обходу, щоб люди, які прямують до Харкова, могли не заїжджати в Полтаву.

Фото Полтавської ОДА

В ОП додали, що зведення об’їзду міста Полтави відбувається в межах співпраці України та Світового банку, загальна вартість проєкту – 139,92 млн доларів. Будівельні роботи виконує компанія «Онур» із застосуванням новітніх технологій.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков запевнив, що друга черга обходу також будуватиметься високими темпами. За його словами, Полтавська область цьогоріч – одна з пріоритетних для Укравтодору, тут зводять багато доріг. Зокрема, триває ремонт автошляху через Полтаву, який планують завершити до кінця серпня.

«Фактично цей відрізок у Полтаві не робився, тому що належить до (відання. – ред.) міської влади. Тому ми цього року зробили пряму субвенцію з державного бюджету для того, щоб на ці гроші можна було зробити відрізок у Полтаві», – додав Тимошенко.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов пдкреслив, що уже сьогодні транзитні автівки, особливо великогабаритні, які їдуть з Києва до Кременчука, в Полтаву не в'їжджатимуть. Він також анонсував, що уже в серпні цього року завдяки державній субвенції буде завершено ремонт ділянки траси Київ-Харків-Довжанський у межах міста, повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадмінстрації.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала 1 березня. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

За словами заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, нині в межах програми “Велике будівництво” в роботі перебуває 3800 км доріг.