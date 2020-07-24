На околицях Рівного в рамках «Великого будівництва» облаштовують північну об’їзну дорогу - наймасштабніший проєкт в області.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Наймасштабніший проєкт «Великого будівництва» в області – прокладання північної об’їзної дороги Рівного. Зараз на об’єкті готують територію для асфальтування, а також зводять естакаду через яр. На будівництві першої черги північного обходу працює майже 110 робітників, механізаторів та інженерів. Задіяно майже пів сотні одиниць техніки та механізмів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цілому проєкт включає три об’єкти. Зараз будують нову ділянку дороги протяжністю 6 кілометрів до села Хотин. Далі планується реконструкція 4-кілометрової ділянки в селі Хотин до "Рівнеазоту", а після цього – поточний ремонт дороги від "Рівнеазоту" до траси Н-22. Завершити роботи планують у наступному році наприкінці будівельного сезону.

На околицях Рівного облаштовують північну об’їзну дорогу

Для того, аби підвищити контроль над якістю виконуваних робіт, Служба автомобільних доріг у Рівненській області уклала договір про незалежний технічний нагляд за об’єктом.

Завершення північної об’їзної міста Рівного значно поліпшить логістику регіону.

Реалізація проєкту звільнить Рівне від транзитних автомобілів, що прямують міжнародною трасою з Житомира та Києва у напрямку Луцька, а також національною дорогою до прикордонного міста Устилуг, що межує з Польщею.

Виведення значного потоку транспорту за межі міста за рахунок об'їзної дороги дасть змогу розвантажити міські вулиці, зберегти від руйнування автошляхи, а також сприятиме підвищенню безпеки руху.

У рамках проєкту також передбачено будівництво нового моста через залізницю та естакаду через яр протяжністю орієнтовно 130 метрів.

"Північний обхід Рівного" має з’явитись до кінця 2022-го року. Вартість проєкту близько 2 млрд грн.

Загалом у рамках реалізації Національної програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Рівненській області планують відремонтувати 100 км державних доріг та 73 км місцевих.