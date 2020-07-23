У Запорізькій області за «Великим будівництвом» можна спостерігати онлайн

У Запорізькій області за об’єктами, які реалізовуються в рамках національної програми “Велике будівництво”, можна спостерігати онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

“Наразі за реалізацією програми «Велике будівництво» можливо спостерігати в онлайн-режимі. У планах - на всіх об’єктах програми «Велике будівництво» встановити камери”, - йдеться на сайті облдержадміністрації.

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Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області програмою «Велике будівництво» охоплено: 9 шкіл, 4 садочки, 1 палац культури, 5 спортивних об’єктів та 9 приймальних відділень.

Також з’явилась відкрита мапа з усіма об’єктами, що були відібрані в рамках програми. Мапу можна знайти за посиланням.