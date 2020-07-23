На Харківщині почали ремонтувати дорогу до водосховища
Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг (САД) у Харківській області.
«Розпочали оновлювати дорогу до водойми Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук за проєктом «Велике будівництво». Цього року поточним середнім ремонтом планується відновити 18,3 км територіальної дороги на відрізку км 1+200 – км 27+321», - йдеться у повідомленні.
Напередодні, зазначають у САД, почали фрезерування старого дорожнього покриття та порубку порослі на 26 км, біля повороту на с. Мартове в бік Чугуєва.
Надалі дорожники відновлюватимуть основу, укладатимуть вирівнюючий та верхній шари з асфальтобетону. Також на вказаній ділянці дороги відновлять з’їзди і автобусні зупинки, відновлять та укріплять узбіччя, влаштують майданчик для габаритно-вагового комплексу, встановлять дорожні знаки та нанесуть розмітку.
Дорогу Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук побудували в 1960-х роках. І з того моменту до 2018 року капітально вона не ремонтувалась. За останні два роки охопили поточним ремонтом на окремих ділянках понад 3 км.
Як повідомляв Укрінформ, Харківська ОДА просить уряд направити в регіон цього року ще 2 млрд грн на ремонт доріг. За словами голови ОДА Олексія Кучера, претендувати на додаткові й такі значні кошти регіон може, оскільки за темпами дорожніх робіт у межах президентського проєкту «Велике будівництво» є лідером у країні. У 2020 році в області ремонтують 24 дороги місцевого значення. При цьому середня вартість ремонту кілометра дороги становить 8,9 млн грн, а найменша – 7,4. Це найнижчі показники по Україні, наголошують в ОДА.
Фото: kh.ukravtodor.gov.ua