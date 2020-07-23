На Харківщині почали ремонтувати дорогу до водосховища

На Харківщині в межах «Великого будівництва» почали ремонтувати дорогу Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг (САД) у Харківській області.

«Розпочали оновлювати дорогу до водойми Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук за проєктом «Велике будівництво». Цього року поточним середнім ремонтом планується відновити 18,3 км територіальної дороги на відрізку км 1+200 – км 27+321», - йдеться у повідомленні.

Напередодні, зазначають у САД, почали фрезерування старого дорожнього покриття та порубку порослі на 26 км, біля повороту на с. Мартове в бік Чугуєва.

Надалі дорожники відновлюватимуть основу, укладатимуть вирівнюючий та верхній шари з асфальтобетону. Також на вказаній ділянці дороги відновлять з’їзди і автобусні зупинки, відновлять та укріплять узбіччя, влаштують майданчик для габаритно-вагового комплексу, встановлять дорожні знаки та нанесуть розмітку.

Дорогу Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук побудували в 1960-х роках. І з того моменту до 2018 року капітально вона не ремонтувалась. За останні два роки охопили поточним ремонтом на окремих ділянках понад 3 км.

Як повідомляв Укрінформ, Харківська ОДА просить уряд направити в регіон цього року ще 2 млрд грн на ремонт доріг. За словами голови ОДА Олексія Кучера, претендувати на додаткові й такі значні кошти регіон може, оскільки за темпами дорожніх робіт у межах президентського проєкту «Велике будівництво» є лідером у країні. У 2020 році в області ремонтують 24 дороги місцевого значення. При цьому середня вартість ремонту кілометра дороги становить 8,9 млн грн, а найменша – 7,4. Це найнижчі показники по Україні, наголошують в ОДА.

За ініціативи Президента Володимира Зеленського у березні 2020 року стартувала масштабна програма «Велике будівництво». У її межах по всій території України протягом року заплановано будівництво чи реконструкцію об’єктів, серед яких, зокрема, 142 школи, 117 дитячих садків, 122 об’єкти спортивної інфраструктури, 210 приймальних відділень та інші інфраструктурні об’єкти соціального, медичного та культурного спрямування, а також дороги державного та місцевого значення.

Фото: kh.ukravtodor.gov.ua