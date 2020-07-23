“Велике будівництво” онлайн: на восьми об’єктах Рівненщини встановили вебкамери

У Рівненській області зведення деяких об’єктів у рамках президентського проєкту «Велике будівництво» можна спостерігати в онлайн-режимі.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На 8-ми об’єктах «Великого будівництва» у Рівненській області встановили вебкамери. Як будуються стадіони, школи та дитсадки можна відстежити в режимі реального часу. Раніше вебкамери встановили на 3-х об’єктах. На цьому тижні в онлайні з’явилися ще п’ять – стадіон в Костополі, спортивно-оздоровчий комплекс і ліцей у Дубровиці, дитсадок у Перебродах Дубровицького району, школа в селі Малеве Демидівського району», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, встановлення вебкамер на об’єктах «Великого будівництва» - це можливість для кожного відстежувати хід будівництва в режимі реального часу 24/7. Також це стимулюватиме підрядників працювати якісно.

Нині низка об’єктів вже на фінішній прямій і їх готують до відкриття найближчим часом.

Нагадаємо, у Рівненській області у рамках масштабного проєкту «Велике будівництво» збудують 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів, а також 73 км місцевих і 97 км державних доріг.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: www.rvosvita.org.ua