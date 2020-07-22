На Тернопільщині реконструюють спортмайданчик для студентів-медиків

Продовжується реконструкція спортивного майданчика у Чортківському медичному коледжі у межах президентської програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Триває реконструкція спортивного майданчика Чортківського державного медичного коледжу. Проєкт реалізовують у рамках президентської програми «Велике будівництво». Загальна вартість проєкту – понад 10 млн грн. Кошти виділено з Державного фонду регіонального розвитку та з місцевого бюджету», - йдеться у повідомленні.

Майданчик розташований на прилеглій до гуртожитку коледжу території. Тому студенти зможуть активно проводити тут свій вільний час. Підрядна організація виконує всі роботи вчасно і якісно. Очікується, що з початку навчального року тут вже можна буде тренуватися.

У межах реалізації національного проєкту «Велике будівництво» в Тернопільській області триває будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 5 шкіл, 5 садочків і 6 об’єктів спорту, а також - 237 км місцевих, комунальних і державних доріг.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво» ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Вона передбачає масштабну розбудову інфраструктури України і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тис. км доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Крім того, цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та придбати 100 шкільних автобусів.

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