Львівщина майже на 70% виконала план щодо соціальних об’єктів

У межах програми «Велике Будівництво», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, в області реалізують 16 об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких заклади освіти, спорту та охорони здоров’я.

Про це зазначив сьогодні під час пресконференції голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"У рамках програми з бюджетів виділили 232 мільйони гривень до кінця року. 168 мільйонів – на школи і решта на стадіони та садочки. Станом на сьогодні на 13 об’єктах роботи тривають. Іще на 3-х скоро почнемо працювати, бо тендерні процедури там уже на завершальній стадії", - наголосив очільник області.

Він зазначив, що усі школи та дошкільні заклади, над якими працюють у межах «Великого будівництва», мають запрацювати 1 вересня цього року. Вони повинні бути укомплектовані сучасним обладнанням, відповідати умовам доступності, безпеки, бути енергоефективними.

Читайте також: На Дніпропетровщині ремонтують дорогу до трьох населених пунктів

"Відтак, 2,5 тисячі дітей будуть рости, навчатися і розвиватися в належних умовах. При чому в нашій області додатково буде створено 483 місця у школах та 505 місць в садках", - наголосив Козицький.

За його словами, з'являться 142 нових робочих місця – в нових і оновлених закладах працевлаштують 66 педагогів та 76 технічних працівників.

«Ми плануємо завершення та реконструкцію дев’яти приймальних відділень у лікарнях, визначених Міністерством охорони здоров’я. На це виділено 72 мільйони гривень", - додав голова ОДА.

Фото: dyvys.info