На Дніпропетровщині ремонтують дорогу до трьох населених пунктів

На Дніпропетровщині за програмою Президента України «Велике будівництво» ремонтують дорогу Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Загалом оновлять майже 16 км покриття.

Про це повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА.

«За програмою Президента України «Велике будівництво» в області оновлюємо школи, садочки, спортоб’єкти, лікарні та дороги. Працюють ремонтники і на автошляху Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Спочатку планували укласти новий асфальт на ділянці у 12,5 км, але згодом об’єми робіт розширили – до 15,7 км. На ремонт з держбюджету виділили 169,5 млн грн», – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Ремонтники вже зробили нижній шар асфальту на всій протяжності ділянки. Нині укладають верхній шар – пройшли 7 км. Почали наносити розмітку. Далі відсиплють узбіччя та встановлять знаки.

«Ми приступили до ще одного проєкту – ліквідації підтоплень поряд з дорогою. На п’яти ділянках приберемо провалля, які загрожували руйнацією нового покриття», – розповів представник підрядної організації Володимир Резніченко.

Загальна протяжність автошляху Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське – понад 29 км.

За інформацією облдержадміністрації, цьогоріч у різних районах Дніпропетровщини капітально відремонтують понад 100 км доріг місцевого значення.

Фото: adm.dp.gov.ua