На Харківщині ремонтують дорогу місцевого значення Старий Салтів - Приколотне

На Харківщині в рамках проєкту «Велике будівництво» почали ремонт однієї з найбільших доріг місцевого значення Старий Салтів – Приколотне.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у Telegram.

«Старий Салтів - Приколотне. Це одна з найбільших доріг місцевого значення в Харківській області - 40,6 км. За останні 50 років жодного разу не ремонтувалася: ані експлуатаційний, ані поточний, ані капітальний ремонти не проводилися. Вона в жахливому стані. Фактично - це нове будівництво. Роботи буде виконано на ділянці протяжністю 3,7 км. Зараз тривають роботи з укладання основи», - йдеться у повідомленні.

За словами Кучера, автодорогу внесли до переліку об’єктів капітального та поточного ремонтів для проведення ремонту по всій протяжності і наразі готують документацію для проведення тендерних процедур. «Роботи на об’єкті розпочнуться восени 2020 року та будуть завершені до кінця 2022 року», - обіцяє голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році на Харківщині ремонтують 24 дороги місцевого значення. Середня вартість ремонту кілометра дороги становить 8,9 млн грн, а найменша – 7,4. Це найнижчі показники по Україні, заявляють в ОДА. На 16 об’єктах з 24-х вже завершено роботи, ще на 6-ти дорогах місцевого значення капітальний ремонт триває. Його планують завершити до 1 серпня.

Також повідомлялося, що з ініціативи Президента Володимира Зеленського у березні 2020 року стартувала масштабна програма «Велике будівництво». В її межах по всій території України протягом року заплановано будівництво чи реконструкція об’єктів, серед яких, зокрема, 142 школи, 117 дитячих садків, 122 об’єкти спортивної інфраструктури, 210 приймальних відділень та інші інфраструктурні об’єкти соціального, медичного та культурного спрямування, а також дороги державного та місцевого значення.