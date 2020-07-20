У Харкові протестують через будівництво дороги через ринок "Барабашово"

Учасники акції протесту за участю представників ТЦ "Барабашово" та містян заблокували роботу техніки, яка прибула для початку будівництва дороги через територію ринку.

Коментар до події кореспонденту Укрінформу надав начальник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

"Наметове містечко з кількох наметів - це акція протесту проти будівництва дороги, через яку буде демонтовано близько 2 тис. торговельних місць. Намети встановлено на ділянці за супермаркетом "Рост", що біля метро "Київська". Сюди зранку прибули близько десятьох одиниць важкої будівельної техніки для початку земляних робіт. Але учасники акції стали перед бульдозерами, тому роботу техніки зупинено. Також на місце викликано поліцію, бо водії відмовилися показати дозвільні документи щодо початку робіт", - зазначив Зайцев.

У Харкові представники ТЦ "Барабашово" заблокували роботу будівельної техніки / Фото: В’ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За його словами, біля наметів стоять близько півсотні людей. При цьому, це не тільки підприємці, а й містяни, які вважають будівництво незаконним. Вони тримають у руках плакати: "Стоп дорога!", "Збудуйте дорогу в об'їзд ринку", "Кернес, не відбирай наше майбутнє".

"Серед важких машин, включаючи бульдозери та самоскиди будівельної фірми, яка, за словами водіїв, має право на початок робіт, помічено й техніку КП "Харківські теплові мережі", яка прибула на місце нібито для перевірки стану мереж", - додав Зайцев.

Він наголосив, що намети будуть стояти, доки міська влада не почне будувати дорогу в об'їзд. Серед учасників акції є фахівці, які стверджують, що нова дорога не вирішить проблем транспортного сполучення з віддаленим спальним мікрорайоном.

Як повідомляв Укрінформ, 12 червня у мерії під час круглого столу щодо будівництва дороги у бік Салтівського житломасиву сталася словесна суперечка між мером Харкова Геннадієм Кернесом та представниками ТЦ "Барабашово", які виступили проти дороги. Тоді Кернес зазначив, що будівництво буде розпочато не дивлячись ні на що.