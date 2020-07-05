Дорога через "Барабашово": у Кернеса спростовують рішення про "знесення будинків"

Виконавчий комітет Харківської міської ради не приймав рішення про демонтаж житлових будинків і господарчих будівель у зоні будівництва дороги через ТЦ "Барабашово".

Про це кореспондентові Укрінформу заявили в пресслужбі міськради.

"Невідомі поширюють у Мережі рішення виконкому, прийняте нібито на засіданні ще 26 червня, про демонтаж будинків і господарських будівель, розміщених у зоні будівництва нової магістралі через ТЦ "Барабашово" - від вулиці Мойсеївської до вулиці Академіка Павлова. Але того дня ніякого засідання виконкому в міськраді не проводилося", - зазначили у пресслужбі.

Крім того, там додали, що в місці, де проходитиме нова магістраль, немає ані житлових, ані господарчих будівель.

У пресслужбі вважають, що неправдиву інформацію поширюють "особи, що переслідують свої особисті інтереси", які прагнуть спровокувати конфлікт навколо будівництва дороги загальноміського значення.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого на сесії Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про початок будівництва дороги через ТЦ "Барабашово", яка поліпшить транспортну доступність до віддаленого Салтовського житломасиву.

Однак підприємці ТЦ Барабашово" не згодні з цим рішенням, оскільки будівництво дороги призведе до демонтажу 2 тисяч торгівельних приміщень.