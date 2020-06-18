У Харкові страйкують підприємці ринку "Барабашово"
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.
"Зараз на ринку, на майданчику, який серед підприємців називають "Рубіж-1", де минулого року були вперше встановлені металеві "їжаки" для заборони проїзду бульдозерів мерії, які планували розпочати демонтаж торгових місць, запалили вогонь у бочках. Цей вогонь символізує готовність торговців до скликання першого безтрокового Підприємницького майдану, бо міська влада не реагує на протести щодо будівництва дороги", - зазначив Зайцев.
За його словами, вже отримано інформацію від представників бізнесу інших міст країни: підприємці Києва, Одеси, Вінниці, Хмельницького, Дніпра заявили про готовність підтримати цей майдан.
"Протягом часу на території торгового центру тривають провокації: зафіксовано спроби підпалів торгових об'єктів, міські комунальні служби відключають від водопостачання окремі торгові майданчики, і воду зараз привозять сюди у цистернах. Але правоохоронці не реагують на ці утиски прав підприємців", - додав Зайцев.
Тому, за його словами, сьогодні три десятки представників 9 профспілкових та громадських організацій ринку, які об'єднують понад 90% всіх підприємців ТЦ "Барабашово", а це близко 9 тис. людей, зустрінуться у Києві з народними депутатами ВР та генпрокурором України для вирішення проблем на ТЦ Барабашово: "Можливо, сам факт звернення до центральної влади допоможе вирішити це питання без майдану, мирно, в правовому полі".
Як повідомляв Укрінформ, 12 червня у мерії під час круглого столу щодо будівництва дороги у бік Салтівського житломасиву сталася словесна суперечка між мером Харкова Геннадієм Кернесом та представниками ТЦ "Бабрашово", які виступили проти цього наміру влади. Через суперечку Кернес, який наполягає на будівництві дороги, пішов з заходу, стверджуючи, що будівництво буде розпочато "незважаючи ні на що".