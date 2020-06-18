У Харкові страйкують підприємці ринку "Барабашово"

Ініціативна група підприємців ТЦ "Барабашово" запалила вогонь у бочках на території ринку, заявляючи тим самим про готовність скликати безстроковий Підприємницький майдан через заяву влади про старт будівництва скандальної дороги через територію ринку.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

"Зараз на ринку, на майданчику, який серед підприємців називають "Рубіж-1", де минулого року були вперше встановлені металеві "їжаки" для заборони проїзду бульдозерів мерії, які планували розпочати демонтаж торгових місць, запалили вогонь у бочках. Цей вогонь символізує готовність торговців до скликання першого безтрокового Підприємницького майдану, бо міська влада не реагує на протести щодо будівництва дороги", - зазначив Зайцев.

За його словами, вже отримано інформацію від представників бізнесу інших міст країни: підприємці Києва, Одеси, Вінниці, Хмельницького, Дніпра заявили про готовність підтримати цей майдан.

"Протягом часу на території торгового центру тривають провокації: зафіксовано спроби підпалів торгових об'єктів, міські комунальні служби відключають від водопостачання окремі торгові майданчики, і воду зараз привозять сюди у цистернах. Але правоохоронці не реагують на ці утиски прав підприємців", - додав Зайцев.

Тому, за його словами, сьогодні три десятки представників 9 профспілкових та громадських організацій ринку, які об'єднують понад 90% всіх підприємців ТЦ "Барабашово", а це близко 9 тис. людей, зустрінуться у Києві з народними депутатами ВР та генпрокурором України для вирішення проблем на ТЦ Барабашово: "Можливо, сам факт звернення до центральної влади допоможе вирішити це питання без майдану, мирно, в правовому полі".

Як повідомляв Укрінформ, 12 червня у мерії під час круглого столу щодо будівництва дороги у бік Салтівського житломасиву сталася словесна суперечка між мером Харкова Геннадієм Кернесом та представниками ТЦ "Бабрашово", які виступили проти цього наміру влади. Через суперечку Кернес, який наполягає на будівництві дороги, пішов з заходу, стверджуючи, що будівництво буде розпочато "незважаючи ні на що".