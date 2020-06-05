У Харкові вночі горіли торговельні павільйони в ТЦ “Барабашово”

У Харкові ліквідована пожежа в торговельних павільйонах ТЦ «Барабашово».

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

“05 червня о 02:42 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ «Барабашово» за адресою: м. Харків, вул. Проспектна, 6. Горіли 2 двоповерхових торгівельних павільйони з продажу текстильних тканин. До місця виклику негайно прибули 5 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах, а також добровільна пожежна команда даного торгівельного центру”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на той час площа, охоплена вогнем, склала близько 100 кв. м. Завдяки оперативним діям рятувальників та добровільного протипожежного формуванню вогонь вдалось оперативно локалізувати о 03:15. Повна ліквідація відбулась о 03:40.

В ліквідації пожежі були задіяні 25 рятувальників ДСНС, 4 вогнеборці ТЦ «Барабашово» і 6 одиниць пожежної техніки.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.