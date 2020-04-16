У Харкові розслідують нічну пожежу на ринку "Барабашово", підозрюють підпал

У Харкові відкрито кримінальне провадження за фактом займання вночі торговельних контейнерів на території ТЦ "Барабашово".

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Харківській області.

"Близько 03:00 до Київського райвідділу поліції Харкова надійшло повідомлення про те, що на вулиці Амурській на ринку "Барабашово" виникла пожежа. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівники Київського райвідділу поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Поліція тимчасово перекривала дорожній рух для проведення ретельного огляду місця події.

Станом на 04:00 пожежу було ліквідовано. Її площа склала близько 100 кв. метрів. Призначено низку експертиз. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України з санкцією позбавлення волі на строк до 10 років.

Постраждалих під час пожежі немає. Власники торговельних місць та сума збитків наразі встановлюються.

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Як розповів кореспонденту Укрінформу керівник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев, осередок пожежі виник у павільйоні модульного сектору "Б".

"У двоповерховому павільйоні горіли товари господарчого вжитку на площі 200 кв. м та були пошкоджені вікна суміжного павільйону. Торговий об’єкт не працював із самого початку карантину, був знеструмлений, людей там не було", - зазначив Зайцев.

За його словами, торговий об’єкт, який згорів, знаходиться на лінії ініційованого Харківською міськрадою будівництва нової траси у бік Салтівського житломасиву, проти чого виступают підприємці, чиї торговельні місця підпадають під демонтаж. "Прикметно, що нічна пожежа відбулася незадовго до сесії міськради, призначеної на 22 квітня, де мають розглянути питання щодо ТЦ "Барабашово", - зауважив керівник пресслужби ТЦ "Барабашово".

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про закриття у Харкові двох торгових об'єктів, у тому числі, ТЦ "Барабашово", де діють 9 тис. торгових місць і де виявлено недотримання санітарних і протиепідемічних норм через відсутність водопостачання.

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26 лютого на черговій сесії Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про початок будівництва дороги через ТЦ "Барабашово".

Дорога, за планом, пройде через територію ТЦ "Барабашово", в результаті чого 2 тисячі торгових павільйонів буде демонтовано. Підприємці розпочали безстрокову акцію спротиву будівництву.

Фото: hk.npu.gov.ua