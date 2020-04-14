У Харкові взяли під варту одного з учасників нападу на поліцейських начальників

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави харків’янину, підозрюваному в нападі 6 квітня на двох керівників поліцейських структур області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Суд обрав тримання під вартою без застави для 31-річного харків’янина, підозрюваного за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб та умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння", - зазначив Чубенко.

За його словами, досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 6 квітня в районі вулиці Піскуновської в Харкові стався конфлікт на дорозі за участі працівників поліції оперативного підрозділу ГУ Нацполіції в Харківській області та інших осіб.

"В результаті конфлікту керівник управління карного розшуку отримав тяжкі тілесні ушкодження, а його заступник - тілесні ушкодження", - додав Чубенко.

За його словами, згодом одного з учасників конфлікту було встановлено, і 13 квітня цьому 31-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганські дії, вчинені групою осіб), ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочину. Розслідуванням займається Слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня близько 20:30 в районі вулиці Піскунівської, що біля будівлі ГУНП в області, група осіб вчинила хуліганські дії відносно двох керівників оперативних підрозділів поліції та нанесла їм тілесні ушкодження. За даними ЗМІ, у одного з них зламана щелепа, у другого - гематоми та подряпини. Обох госпіталізовано.

У соцмережі опублікували відео ДТП, після якого між офіцерами поліції та групою молодиків стався конфлікт. За даними Police Control Ukraine, за кермом одного з авто був начальник відділу розшуку в тяжких злочинах, другого авто - дівчина. Поліцейський виїжджав, при цьому зачепив або не пропустив автівку, за кермом якої була дівчина. На місце ДТП підійшов очільник управління карного розшуку. Дівчина викликала на місце "підмогу", і приїхала бригада "залютинських" (ред. - мікрорайон Харкова). Конфлікт став активнішим та почалася бійка.