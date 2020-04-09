У Харкові встановили коло причетних до нападу на офіцерів поліції

Слідчі встановили коло осіб, причетних до нападу в Харкові 6 квітня на двох офіцерів Головного управління Нацполіції в області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Харківської області.

"Мотивом скоєння злочину став раптово виниклий конфлікт. Зараз уже встановлено коло осіб, причетних до даного злочину. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - зазначив заступника начальника cлідчого управління ГУНП в області Олег Максимович.

За фактом нападу відкрито два провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Максимальне покарання передбачає ув’язнення до 8 років.

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"З місця події вилучено речові докази. Призначено кілька судово-медичних експертиз. Оперативне супроводження досудового розслідування здійснює Харківське управління ДВБ Національної поліції України", - додав Максимович.

За його словами, керівництво ГУ Нацполіції в Харківській області призначило службове розслідування за фактом отримання тілесних ушкоджень працівниками поліції, а також - за матеріалами, поширеними у соціальних мережах.

У поліції додали, що інформація про стан постраждалих поки що не розголошується.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня близько 20:30 в районі вулиці Піскунівської, що біля будівлі обласного главку поліції, група осіб учинила хуліганські дії щодо двох керівників оперативних підрозділів поліції та завдала їм тілесних ушкоджень. За даними ЗМІ, в одного з них зламана щелепа, у другого - гематоми та подряпини. Обох госпіталізовано.