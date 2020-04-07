У Харкові напали на двох поліцейських начальників
Укрінформ
Напад на начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів ГУ Нацполіції України в Харківській області здійснено у Харкові.
Цей факт кореспонденту Укрінформу підтвердили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Напад дійсно мав місце у понеділок, 6 квітня", - розповіли у відділі.
Розпочато кримінальне провадження, інформацію внесено до ЄРДР.
У відділі не уточнили ані подробиць події, ані стан постраждалих: "Усе буде пізніше".
Тим часом у мережі з'явилася інформація про те, що напад на обох начальників управлінь відбувся в понеділок увечері біля будівлі Головного управління Нацполіції і що постраждалі - у важкому стані, знаходяться у лікарні.