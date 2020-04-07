Підозрюваного у нападі на журналістів у Гідропарку посадили під домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу «ZIK» 2 квітня у Гідропарку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 Дніпровський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу «ZIK» 2 квітня у Гідропарку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Строк дії запобіжного заходу суд визначив до 3 червня 2020 року включно.

Як повідомлялося, 2 квітня 2020 року на території столичного Гідропарку знімальні групи телеканалів «ZIK» та «Еспресо» зазнали нападів під час підготовки репортажів про дотримання громадянами обмежень, встановлених на час дії карантину.