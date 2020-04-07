Підозрюваного у нападі на журналістів у Гідропарку посадили під домашній арешт

Підозрюваного у нападі на журналістів у Гідропарку посадили під домашній арешт

Укрінформ
Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу «ZIK» 2 квітня у Гідропарку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 Дніпровський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу «ZIK» 2 квітня у Гідропарку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Читайте також: В Україні з початку року сталося 15 нападів на журналістів - НСЖУ

Строк дії запобіжного заходу суд визначив до 3 червня 2020 року включно.

Як повідомлялося, 2 квітня 2020 року на території столичного Гідропарку знімальні групи телеканалів «ZIK» та «Еспресо» зазнали нападів під час підготовки репортажів про дотримання громадянами обмежень, встановлених на час дії карантину.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-