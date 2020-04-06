В Україні з початку року сталося 15 нападів на журналістів - НСЖУ

За перші три місяці 2020 року зафіксовано 15 інцидентів із застосуванням сили проти працівників медіа.

Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, повідомляє 6 квітня пресслужба НСЖУ.

"Найчастіше фізична агресія до журналістів проявлялася на Львівщині – три випадки, а також по два інциденти в Одесі, Херсоні, на Київщині та Харківщині. У більшості інцидентів постраждали жінки – 10 журналісток стали жертвами атак", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, одним із найрезонансніших злочинів став підпал авто кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук у Львові у ніч на 30 січня.

Крім того, із запровадженням у березні в Україні карантинних заходів зафіксовано випадки агресії до репортерів, які висвітлюють заходи із подолання епідемії коронавірусу

"Один із показових нападів стався 24 березня на Хмельниччині. Власник магазину, що торгує засобами особистої гігієни, пошкодив руку кореспондентці телеканалу NewsOne Тетяні Сивоконь, намагаючись завадити зйомці сюжету про продаж медичних масок", - зазначили в НСЖУ.

Так само під час підготовки сюжету про карантинні заходи вже у місті Кам’янка-Бузька у Львівській області власник магазину перешкоджав журналістам телеканалу "Перший Західний". Знімальну групу зачинили у приміщенні магазину і не випускали.

"У Національній спілці журналістів України обурені випадками перешкоджання журналістській діяльності та тим, що жертвами нападів переважно стають жінки", - йдеться також у повідомленні.

Як наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко, в Україні загалом рівень фізичної агресії щодо журналістів є неприпустимо високим, але напади на жінок є особливо обурливими. "У кожному випадку варто забезпечити не лише належне розслідування і покарання винних, а й потрібно домогтися широкого громадського осуду тих, хто застосовує силу до жінок", - додав він.

"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.