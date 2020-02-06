НСЖУ відреагувала на обшуки СБУ у приміщеннях телеканалу "1+1"

Національна спілка журналістів України стурбована обшуками у приміщеннях “1+1media” (редакція програми "Секретні матеріали") та у помешканнях журналістів телеканалу 1+1.

Про це йдеться на сторінці голови НСЖУ Сергія Томіленка у Facebook.

“Обшуки мають насамперед проходити у фігурантів викривальних матеріалів, а не на роботі та вдома у їхніх авторів. Служба безпеки України не повинна залякувати журналістів і демонструвати готовність застосовувати свій репресивний арсенал проти українських ЗМІ та їхніх працівників”, - зазначає Томіленко.

У НСЖУ вважають, що обшуки на одному з провідних національних телеканалів - це чіткий сигнал тривоги для всіх журналістів: держава готова зазіхати на право журналістів тримати у таємниці свої джерела, а утиски свободи слова називати "необхідними слідчими діями".

НСЖУ закликає:

- Службу безпеки України надати переконливе обґрунтування необхідності проведення надзвичайних заходів - обшуків у журналістських приміщеннях та домівках;

- парламентські Комітети - з питань Свободи слова та Гуманітарної і інформаційної політики - невідкладно провести спільне засідання на якому заслухати представників СБУ та «1+1media” щодо проведених обшуків;

- журналістів та ЗМІ виявляти журналістську солідарність та максимально висвітлювати всі обставини як цього інциденту, так і будь-якої справи, яку правоохоронці чи спецслужби порушують проти журналістів чи ЗМІ.

Національна спілка журналістів України постійно інформуватиме міжнародних партнерів про розвиток надзвичайної ситуації - обшуки спецслужбою редакційних приміщень групи «1+1» та журналістських помешканнях.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу “1+1”. За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду. При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу “1+1”, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.