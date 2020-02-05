Обшуки на 1+1 не пов’язані з діяльністю телеканалу - СБУ

Обшуки, які проводяться в будівлі телеканалу “1+1” в Києві, не пов’язані з його діяльністю.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Обшуки в 1+1 / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

“Обшуки, які проводяться по вулиці Куренівській, 18, не пов’язані з діяльністю телеканалу “1+1”, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб”, - йдеться в повідомленні.

Також слідчі дії проводяться і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів, додали в СБУ.

“Жодного втручання в роботу ТВ каналу 1+1 не здійснюється”, - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу “1+1”.

За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду.

Помічник народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Куницького Володимир Тимофійчук заявив, що обшуки проходять в редакції програми "Секретні матеріали", яку раніше вів Олександр Дубінський.

За даними ЗМІ, обшуки проходять у справі незаконного прослуховування і запису розмов Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Нібито монтування файлу розмов, яке було оприлюднене у Telegram-каналі, відбулося на комп’ютері одного з журналістів телеканалу.

Водночас журналісти телеканалу проводять пряму трансляцію слідчих дій. Зазначається, що обшуки проходять у редакції програми “Гроші” і “Секретні матеріали”.

Зокрема, працівники спецслужби шукають прослуховуючий пристрій у журналіста Євгена Куксіна і проводять обшуки на його робочому місці.

На місці події присутні народні депутати Олександр Дубінський і Нестор Шуфрич.