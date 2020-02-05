СБУ проводить слідчі дії в офісі телеканалу “1+1”

Служба безпеки України проводить слідчі дії в офісі телеканалу “1+1”.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар відомства Олена Гітлянська.

“На “1+1” СБУ проводить слідчі дії, які здійснюються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу TV не відбувається. Деталі згодом”, - сказала вона.

Водночас нардеп від партії “Слуга народу” і колишній керівник програми “Гроші” на телеканалі “1+1” Олександр Дубінський повідомив у Facebook, що спецслужба проводить обшуки за адресою телеканалу у столиці по вулиці Куренівська, 18.

За даними ЗМІ, обшуки проходять у справі незаконного прослуховування і запису розмов прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Нібито монтування файлу розмов, яке було оприлюднене у Telegram-каналі, відбулося на комп’ютері одного з журналістів телеканалу.

Помічник народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Куницького Володимир Тимофійчук у Facebook уточнив, що обшуки проходять в редакції програми "Секретні матеріали", яку раніше вів Олександр Дубінський.