У "Слузі народу" вважають, що осуду і мемів для Брагара достатньо

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не бачить необхідності застосовувати якісь санкції на рівні партії до депутата Євгенія Брагара, який запропонував пенсіонерам "продати собаку елітної породи", щоб оплатити комуналку.

Про це політик сказав журналістам під час брифінгу у Верховній Раді 3 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не бачу необхідності застосовувати проти нього санкції всередині партії. Я думаю, що той моральний осуд, у який потрапив Євгеній, і той набір мемів, героєм яких він став, цього більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробила висновки на майбутнє... Треба виправляти саму причину. Сама причина - вона ж не стільки в Євгені, скільки в тій ситуації з тарифами, платіжками", - зазначив він.

Як повідомлялося, в ефірі одного з ток-шоу 25-річний народний депутат зі "Слуги народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерам "продати собаку елітної породи" для того, щоб грошей вистачило на оплату комунальних послуг.

Згодом у партії вибачилися за його висловлювання, додавши, що деяким депутатам не варто ходити на прямі ефіри. Брагар теж вибачився за пораду пенсіонерці, та пояснив, що мав на увазі “випадки несправедливості”, коли люди, приховують свої маєтки і розкішний спосіб життя та водночас користуються субсидіями.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів більш зважено ставитися до своїх висловлювань під час ефірів і спілкування з людьми.