Соцмережі: "За комуналку заплати елітним собакою, елітним собакою, о-о-о-о-о"" Огляд 01.02.2020 19:32 Укрінформ Розповідаємо, чому українці у соцмережах раптом почали "продавати песиків" та до чого тут скандальний депутат Євгеній Брагар. Народний депутат від президентської партії «Слуга Народу» Євгеній Брагар в ефірі телеканалу «112 Україна» запропонував пенсіонерці продати собаку «елітної породи», аби розрахуватися за комунальні послуги. Це сталося під час одного з політичних ток-шоу. У студію зателефонувала жінка, яка поскаржилася на високу ціну газу і його транспортування при низькій пенсії. Депутат запитав, чи є у неї інше майно, чи ще хтось прописаний у неї вдома та чи має вона собаку. Адже рахунки можна сплачувати, якщо продати майно чи собаку. "Якщо елітної породи [собака— ред.] у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити", - відзначив депутат. Соціальні мережі бурхливо відреагували на слова народного депутата. Вже у суботу Євгеній Брагар вибачився за свої слова.