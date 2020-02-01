Соцмережі: "За комуналку заплати елітним собакою, елітним собакою, о-о-о-о-о""

Народний депутат від президентської партії «Слуга Народу» Євгеній Брагар в ефірі телеканалу «112 Україна» запропонував пенсіонерці продати собаку «елітної породи», аби розрахуватися за комунальні послуги. Це сталося під час одного з політичних ток-шоу.

У студію зателефонувала жінка, яка поскаржилася на високу ціну газу і його транспортування при низькій пенсії. Депутат запитав, чи є у неї інше майно, чи ще хтось прописаний у неї вдома та чи має вона собаку. Адже рахунки можна сплачувати, якщо продати майно чи собаку.

"Якщо елітної породи [собака— ред.] у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити", - відзначив депутат.

Соціальні мережі бурхливо відреагували на слова народного депутата.