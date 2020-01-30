Автобус із російським “милом”: у скандал із волонтерками втрутилися депутати

Народний депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар заявив, що звернеться із заявою до Нацполіції щодо дій двох волонтерок, які 27 січня вийшли з автобуса через відмову водія вимкнути російський серіал.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Два дні тому на трасі Луцьк-Київ стався скандал за участю двох дівчат націоналістичних поглядів. Вони висунули вимогу до водія автобуса вимкнути російськомовний серіал, що демонструвався протягом поїздки. Нагадаю, що не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі змінити демонстрацію серіалу", - зазначив він.

На думку депутата, "ця ситуація зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості".

"Звісно, відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу "російської мова не має лунати в Україні" є неприйнятними, дискримінуючими та такими, які порушують закон, а саме статтю 161 ККУ (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії — ред.)", - стверджує депутат.

"Тому я найближчим часом звернуся із заявою до ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, незалежно є ти патріотом, чи ватником. Варто розуміти, що звернення із проханням виключити серіал надійшло до водія не під час зупинки, до прикладу, а саме під час руху транспортного засобу, відволікаючи водія від дороги, що наражало на небезпеку і порушувало спокій усіх пасажирів", - додав він.

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На публікацію депутата відреагувала волонтерка Ярина Чорногуз.

“У мене немає сили коментувати цей маразм, мені просто цікаво: доїду, я на свою ротацію чи ні. Чи замість неї поїду під арешт. Чи це вже буденна практика для військових добровольців у нашій країні, я так розумію?”, - написала вона у Фейсбуці.

За словами волонтерки, комбатка Яна Зінкевич уже готує офіційну реакцію у відповідь на заяву Брагара як народна депутатка України.

Згідно з даними на сайті парламенту, Брагар є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.

Як повідомлялося, волонтерки Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат, які 27 січня їхали автобусом Львів-Запоріжжя, попросили водіїв вимкнути російський серіал. За словами Чорногуз, водій та його колега на зміні відповіли, що "ніхто тут ніяких умов не буде ставити", і запропонував запитати в інших пасажирів, чи потрібно вимкнути російський серіал. Утім, волонтерок ніхто із пасажирів не підтримав, після чого вони вийшли з автобуса. Цей інцидент викликав резонанс у суспільстві. Згодом компанія Winew/Bus Trans перепросила за прикрий випадок і пообіцяла звільнити водіїв.

Нагадаємо, Чорногуз поверталася з похорону свого хлопця, який загинув 22 січня у зоні ООС від кулі снайпера.

Фото: Yaryna Chornohuz/Фейсбук

22-річний військовий Микола Сорочук був бійцем 10 гірсько-штурмової бригади. На Волині, звідки він родом, за загиблим оголошували дводенну жалобу.